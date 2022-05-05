Son anketler geldi, AK Parti kolları sıvadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topluyor - Son Dakika

Ümit Özdağ'dan "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'a bomba yanıt

2023 seçimlerine yaklaşılmasıyla birlikte heyecan artıyor. Son anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala en güçlü aday olduğu ortaya konulmuştu. Fakat daha fazlasını istediğini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, neler istediğini 3-5 Haziran arasında Kızılcahamam'da kurmaylarına anlatacak.

TÜM TEŞKİLATLAR ORADA OLACAK

Bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.

2023 SEÇİMLERİNİN ROTASI ÇİZİLECEK

Salgının ardından yapılacak ilk 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AKP'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarının masaya yatırılması, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilmesi planlanıyor.

SON DEĞERLENDİRMEYİ CUMHURBAŞKANI YAPACAK

Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.