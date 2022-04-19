Son anketlere çok sinirlenmişti! İşte MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için oy hedefi - Son Dakika

CHP'li başkan da bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı: O kadar güzel ki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kendilerini yüzde 5.4 olarak gösteren bir anket şirketine sert çıkmış ve "Devamlı servis edilen ve sistematik hale gelen algı operasyonlarıyla kamuoyu nezdinde partimizin eridiğini, gerilediğini yazan kokuşmuş araştırma şirketleri CHP Genel Merkezi'nde mi yoksa Kandil'de mi? geziyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN ELİNDEKİ ANKETLER YÜZDE 11'İN ÜZERİNDE

MHP lideri Bahçeli'nin bu çıkışının arkasında yatan nedenler de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre MHP Genel Merkezi'nin de sık sık anket çalışması yaptırdığı ve bu anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 11 ve üzerinde olduğu öne sürüldü.

KULİSLERDE HEDEF 2018'İN ÜZERİNE ÇIKMAK

2018 seçimlerinde de aldığı yüzde 11'lik oy sürpriz olarak değerlendirilen MHP'de milletvekilleri arasındaki konuşmalar da kulislerden sızdı. İddiaya göre parti kulislerindeki hedefin, 2018 seçimlerindeki oy oranının üzerine çıkmak olduğu kaydedildi.

AMAÇ İLK TURDA SEÇİMİ BİTİRMEK

MHP kulislerinde konuşulan bir diğer konusu ise 2023 seçimleriyle ilgili. Milletvekillerinin 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura bırakılmaması yönünde görüş birliğine vardığı aktarıldı. MHP, ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmeyi hedefliyor.