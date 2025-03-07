Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu

Politika

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

ASAL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir anket gerçekleştirdi. Ankette 2 bin katılımcıya "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması durumunda karşısında muhalefetin öne çıkan iki ismi Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ölçüldü. Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ı geçtiği görüldü. Yüzde 22 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 24.2 Mansur Yavaş, yüzde 18.6 ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

BİR ÖNCEKİ ANKETTE DE YAVAŞ ÇIKMIŞTI

ASAL Araştırma bir önceki anketinde Erdoğan ve Yavaş'ı karşılaştırarak "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?" diye sormuş ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1, Mansur Yavaş ise 44.4 oranında oy almıştı.

Anketteki diğer isimler ise şöyle oldu: