Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu - Son Dakika
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Politika

Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu

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Erken seçim çağrıları altında cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik dikkat çeken bir anket yapıldı. Yaklaşık 2000 kişiyle gerçekleştirilen anketten yüzde 24,2 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş birinci çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 22 ile ikinci sırada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 18,6 ile üçüncü sırada çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yüzde 7,8 ile 4. sırada çıkması dikkat çekti.

07.03.2025 10:11  Güncelleme: 10:58
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ASAL Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir anket gerçekleştirdi. Ankette 2 bin katılımcıya "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması durumunda karşısında muhalefetin öne çıkan iki ismi Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ölçüldü. Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ı geçtiği görüldü. Yüzde 22 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 24.2 Mansur Yavaş, yüzde 18.6 ise Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu

BİR ÖNCEKİ ANKETTE DE YAVAŞ ÇIKMIŞTI

ASAL Araştırma bir önceki anketinde Erdoğan ve Yavaş'ı karşılaştırarak "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?" diye sormuş ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40.1, Mansur Yavaş ise 44.4 oranında oy almıştı.

Anketteki diğer isimler ise şöyle oldu:

Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son ankette çarpıcı sonuç! Bu kez ipi göğüsleyen Mansur Yavaş oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • sus ceo:
    Emekliyi açlığa mahkum eden AKP -MHP -HÜDA PAR koalisyonunu Yüce Türk milleti sandığa gömecek inşallah. 80 89 Yanıtla
  • Tuna Han:
    ekp bitmiş olduğu net belli maymun gözünü açtı 63 83 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye katil Apo'dan medet umanlara bu halk sandıkta dersini ben verecek. 83 41 Yanıtla
  • sus ceo:
    Katil Apo ile müzakere edenler ilk seçimde halktan şamarı yiyecek. 61 36 Yanıtla
  • sus ceo:
    Mustafa Kemal'in Askerleriyiz diyen Atatürk 'çü teğmenlerin ihraç kararını veren de, katil Apo'yu cezaevinden çıkarmak için müzakere masasına oturanlar da aynı kafa ve bu kafalar seçimlerde halktan tokadı yiyecek. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Kimse halinden memnun değil. Bir an önce seçime gidin. 55 23 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Parayı veren ankette 1. çıkar. Bu iş her zaman böyledir... 53 24 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Bıkmadınız nabadınızdan anket uydurmaya ?? 44 5 Yanıtla
  • 81855655As:
    helal olsun milletim.24 saat 365 gün durmadan durak bilmeden koşturan, Dünyanın kıpta ile baktığı, savunma sanayinde dünyaya parmak ısırtan bir lider, ikici üçüncü oluyor.bize her şey müstekah.bazılarına göre kişinin cebinde para varsa devlet iyi. ateş çemberi içinde olan ülke, savunma ve saldırı da güçlendi, umurlarında değil, varsa yoksa ceplerindeki para. 14 30 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Kılıçtaroğlu c ile kazanıyor diyen anket şirketi değilmi bu. 9 2 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Tabi lan ?????? 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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