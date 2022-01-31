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Ankara bu anketi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7'yi buldu - Son Dakika

Ankara bu anketi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7'yi buldu

31.01.2022 08:38
Ankara bu anketi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7'yi buldu

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 1420 katılımcı ile yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Ankete göre bu pazar genel seçim olsa AK Parti yüzde 31.3, CHP yüzde 27.2, İYİ Parti yüzde 12.1, HDP yüzde 11.5, MHP yüzde 8.1 ve DEVA Partisi yüzde 2.1 oy alıyor. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'a karşı yüzde 43.7 oy alması ankete damga vuran bir başka detay oldu.

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

ANKET 1420 KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı, Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, 1420 katılımcı üzerinden 12 İl de 70 mahallede yürütülen çalışmanın detaylarını şöyle değerlendirdi:

"CHP OYLARINI YÜZDE 15-18 ORANINDA ARTIRDI"

"Genel seçim yapılsa hangi partiye oy verileceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 31.3'ü AK Parti- Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istediğini, yüzde 27.2'si CHP- Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yüzde 12.1'i İYİ Parti Meral Akşener'e oy vermek istediğini ifade etmektedir. CHP'nin oylarını; Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve özellikle Güneydoğu Anadolu'da yüzde 15-18 oranında artırdığı gözlenmektedir. Bu artışta muhafazakar ve utangaç seçmenden gelen oy geçişlerinin etkisi bulunuyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN 2. TURDA YÜZDE 43.7 ALDIĞI GÖZLENMEKTE"

Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması durumunda kime oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 41.2'si Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 43.7'si Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir.

"SEÇMENİN GELECEK KAYGISI ÇOK ÖN PLANDA"

Geçmişte seçmen konforu için oy veriyordu. Şimdi bu bakış değişti; gelecek kaygısı çok ön planda. Adaletin yara aldığını, adil düzenin sarsıldığını, eşitlik bilincinin zayıfladığını ve özgürlük, demokrasi, liyakat gibi bir takım değerlerin siyaset sahnesinden çekildiğini düşünüyorlar.

"GÜVENİLİR BİR CUMHURBAŞKANI SORUNLARI ÇÖZER"

Kamuoyu araştırmasında, katılımcılara "Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer" sorusu yöneltildi. Bu soruya 8 farklı cevap verildi:

  • Güvenilir: Yüzde 61.1
  • Dürüst: Yüzde 53.5
  • Devlet işleyişini iyi bilen: Yüzde 45.2
  • İttifakları bir arada tutabilen: Yüzde 41.1
  • Adil olabilen: Yüzde 34.0
  • Parlamenter sistemi savunan: Yüzde 32.9
  • Yolsuzlukla mücadele edebilen: Yüzde 32.5
  • Ekonomiden anlayan: Yüzde 29.9

"YÜZDE 60.6 KILIÇDAROĞLU DİYOR"

Millet İttifakı'na oy verenlere "Hangi isim seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak eski parlamenter sisteme geçmeyi sağlar" sorusu yöneltildi. Yanıt verenlerin yüzde 60.6'sının 'Kılıçdaroğlu' dediği görülüyor. AK Parti seçmenin yüzde 22'si, MHP'ye oy verenlerin yüzde 32'si de 'Kılıçdaroğlu' diyor. Bu seçmen Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi de düşünüyor.

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Son Dakika Politika Ankara bu anketi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7'yi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara bu anketi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7'yi buldu - Son Dakika
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