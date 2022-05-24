MetroPOLL Araştırma, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy veremeyen gençlere bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini sordu.
Yapılan ankete göre, CHP en çok oy alarak ilk sırada yer aldı. Yüzde 20.1 oranında oy toplayan CHP, gençlerin tercih ettiği birinci parti oldu. CHP'nin ardından ikinci sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı, yüzde 18.2 olarak kayda geçti.
Ankette dikkat çeken parti ise HDP oldu. HDP, yüzde 13.6 oy oranı alarak AK Parti'nin arkasında 3. sırada yer aldı.
Cumhur İttifakı ortağı MHP, HDP'nin arkasında yer aldı. Devlet Bahçeli genel başkanlığındaki MHP,yüzde 6.9 oranında oy topladı. Son anketlerde yüksek oy oranı ile dikkat çeken İYİ Parti ise yüzde 6.3 oy aldı. İYİ Parti bu oranla, en çok oy alan 5. parti oldu.
Mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 1'i göremedi. Ankette gençlerden yüzde 0.5 oy toplayan Zafer Partisi, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile aynı oranda oy aldı.
İşte paylaşılan anketin sonuçları:
Son Dakika › Politika › Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP - Son Dakika