Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP - Son Dakika
Üye Girişi

Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP

24.05.2022 22:10

MetroPOLL Araştırma, 2023 seçimlerinde ilk kez oy verecek olan gençlerin hangi siyasi partiyi destekleyeceklerini araştırdı. Buna göre, gençlerin yüzde 20.1'i CHP'ye oy vereceğini ifade ederken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 18.2'de kaldı. Ankette HDP yüzde 13.6, MHP yüzde 6.9, İYİ Parti ise yüzde 6.3 oy aldı.

MetroPOLL Araştırma, 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy veremeyen gençlere bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini sordu.

CHP İLK SIRADA, AK PARTİ İKİNCİ

Yapılan ankete göre, CHP en çok oy alarak ilk sırada yer aldı. Yüzde 20.1 oranında oy toplayan CHP, gençlerin tercih ettiği birinci parti oldu. CHP'nin ardından ikinci sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı, yüzde 18.2 olarak kayda geçti.

HDP'NİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette dikkat çeken parti ise HDP oldu. HDP, yüzde 13.6 oy oranı alarak AK Parti'nin arkasında 3. sırada yer aldı.

MHP, İYİ PARTİ'Yİ GEÇTİ

Cumhur İttifakı ortağı MHP, HDP'nin arkasında yer aldı. Devlet Bahçeli genel başkanlığındaki MHP,yüzde 6.9 oranında oy topladı. Son anketlerde yüksek oy oranı ile dikkat çeken İYİ Parti ise yüzde 6.3 oy aldı. İYİ Parti bu oranla, en çok oy alan 5. parti oldu.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 1'İ ALTINDA KALDI

Mültecilerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ise yüzde 1'i göremedi. Ankette gençlerden yüzde 0.5 oy toplayan Zafer Partisi, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ile aynı oranda oy aldı.

İşte paylaşılan anketin sonuçları:

Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP
YORUMLAR
500

Seçim anketi, İYİ Parti, AK Parti, HDP, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 22:39:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son anketten çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençlerin tercihi CHP - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement