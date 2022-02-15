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Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek paylaştı - Son Dakika

Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek paylaştı

15.02.2022 21:52

2023 seçimleri yaklaşırken yeni anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Analizi birkaç saat önce bitti" diyerek elindeki en güncel sonuçları paylaştı. Buna göre; AK Parti yüzde 36.5, CHP yüzde 26.7, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.7, DEVA ise 1.3 oy oranına ulaştı.

Erken seçim tartışmaları gölgesindeki Türkiye'de araştırma şirketleri, anket üstüne anket yapmaya devam ediyor. TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğunu yaptığı Eşit Ağırlık programına birçok araştırma şirketinin temsilcileri konuk oldu.

ELİNDEKİ SON ARAŞTIRMAYI PAYLAŞTI

Sunucu Erdoğan Aktaş'ın "Elinizde güncel bir tablo veya sonuç var mı?" sorusu üzerine Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki birkaç saat önce bitmiş bir analizinin olduğunu ifade etti.

İŞTE O SONUÇLAR

Söz konusu araştırma hakkında "Sahasını hafta sonu yaptık" diyen Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı 'Birkaç saat önce geldi' diyerek paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı "Birkaç saat önce geldi" diyerek paylaştı - Son Dakika
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