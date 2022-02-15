Erken seçim tartışmaları gölgesindeki Türkiye'de araştırma şirketleri, anket üstüne anket yapmaya devam ediyor. TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğunu yaptığı Eşit Ağırlık programına birçok araştırma şirketinin temsilcileri konuk oldu.
Sunucu Erdoğan Aktaş'ın "Elinizde güncel bir tablo veya sonuç var mı?" sorusu üzerine Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki birkaç saat önce bitmiş bir analizinin olduğunu ifade etti.
Söz konusu araştırma hakkında "Sahasını hafta sonu yaptık" diyen Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:
Son Dakika › Politika › Son anketten dikkat çeken sonuçlar! Araştırma Şirketi Başkanı 'Birkaç saat önce geldi' diyerek paylaştı - Son Dakika