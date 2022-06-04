Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna verdiği cevaplara ilk yorum: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş, "Cevaplarsan seni muhatap alırız" demişti. Aynı günün akşamında Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sorularına tek tek yanıt verip, kendisi de Erdoğan'a 10 soru yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kampına katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna da verdiği cevapları eleştirdi. Erdoğan, "Her satırından kiyafetsizlik tütüyor. Yüreksizliğini, çapsızlığını, ipinin başkalarının elinde tutulduğunu göstermiştir. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun, onu açıkla." dedi.

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