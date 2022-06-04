Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna verdiği cevaplara ilk yorum: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla - Son Dakika
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Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna verdiği cevaplara ilk yorum: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla

04.06.2022 11:46

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıt vermişti. Bugün AK Parti'nin kampına katılan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yanıtlarını eleştirdi. "Her satırından kiyafetsizlik tütüyor." diyen Erdoğan, CHP liderinin adaylık sorusuna verdiği cevap içinse; "Yüreksizliğini, çapsızlığını, ipinin başkalarının elinde tutulduğunu göstermiştir. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun, onu açıkla." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş, "Cevaplarsan seni muhatap alırız" demişti. Aynı günün akşamında Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sorularına tek tek yanıt verip, kendisi de Erdoğan'a 10 soru yöneltmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen kampına katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna da verdiği cevapları eleştirdi. Erdoğan, "Her satırından kiyafetsizlik tütüyor. Yüreksizliğini, çapsızlığını, ipinin başkalarının elinde tutulduğunu göstermiştir. Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun, onu açıkla." dedi.

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Son Dakika Politika Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna verdiği cevaplara ilk yorum: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 10 sorusuna verdiği cevaplara ilk yorum: Sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun onu açıkla - Son Dakika
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