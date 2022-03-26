Son dakika... Alperenler "kaza değil suikast" yazılı pankart açtı - Son Dakika
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Son dakika... Alperenler "kaza değil suikast" yazılı pankart açtı

26.03.2022 19:29
Son dakika... Alperenler "kaza değil suikast" yazılı pankart açtı

Son dakika habere göre SİVAS (İHA) – BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde memleketi Sivas'ta yürüyen Alperenler, "Kaza değil suikast" yazılı pankart açarak katillerin bulunması çağrısı yaptı.

SİVAS (İHA) – BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümünde memleketi Sivas'ta yürüyen Alperenler, "Kaza değil suikast" yazılı pankart açarak katillerin bulunması çağrısı yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatlarının yıldönümünde memleketi Sivas'ta bir dizi anma programları düzenlendi. Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları tarafından bugün bir yürüyüş gerçekleştirildi. Alperen Ocakları önünde başlayıp Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde düzenlenen yürüyüşe BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Sivas Alperen Ocakları Başkanı Dr. Cengiz Eken ve Yazıcıoğlu'nun sevenleri katıldı. Yürüyüşte tekbirler getirilerek Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının katillerinin bulunması istendi. Yürüyüş sırasında üzerinde "Kaza değil suikast" yazılı siyah bir pankart açıldı.

Sivas Alperen Ocakları Başkanı Dr. Cengiz Eken, "Muhsin başkanımızın seneyi devriyesi. Ankara'da anma etkinliklerine katıldık, burada da başkanımızın anısına bir yürüyüş yaptık. Güzel etkili bir yürüyüş oldu. İnşallah yukardaki bakanlarımız, devletimizin yetkilileri de bizim mesajımızı, hassasiyetimizi anlar. Beklentimiz budur" şeklinde konuştu. - SİVAS

Son dakika... Alperenler kaza değil suikast yazılı pankart açtı
Son dakika... Alperenler kaza değil suikast yazılı pankart açtı
Son dakika... Alperenler kaza değil suikast yazılı pankart açtı

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Alperenler, Suikast, Sivas, Kaza, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Alperenler 'kaza değil suikast' yazılı pankart açtı - Son Dakika


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