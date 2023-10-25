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Anayasa Mahkemesi tutuklu vekil Can Atalay için hak ihlali kararı verdi - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi tutuklu vekil Can Atalay için hak ihlali kararı verdi

Son Güncelleme: 25.10.2023 12:12

Anayasa Mahkemesi cezaevinde tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı verdi.

AYM, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme, Can Atalay dosyasında seçilme hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. Dosya, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden ele alınacak.

YARGITAY REDDETMİŞTİ

14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesince reddedilmişti. Bunun üzerine Atalay'ın avukatları yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

18 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Bu arada Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 12 Ekim'de başvurunun görüşülmesini, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını belirtmesi üzerine ertelemişti. Bugün başvuruyu değerlendiren AYM, Atalay'ın hak ihlaline uğradığına karar verdi. Dosya, şimdi yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

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Son Dakika Politika Anayasa Mahkemesi tutuklu vekil Can Atalay için hak ihlali kararı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi tutuklu vekil Can Atalay için hak ihlali kararı verdi - Son Dakika
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