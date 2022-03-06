Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

06.03.2022 17:03
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezkinoy ile ateşkes ve insani yardım konularında görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezkinoy ile ateşkes ve insani yardım konularında görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezkinoy arasında bir görüşme gerçekleşti. İki mevkidaş, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, tahliyelerin emniyetle yapılması ve insani durumun iyileştirilmesi için belirli bir süre de olsa bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulandı. Tahliye edilemeyen ve tahliyesi süren vatandaşlarımızın güvenliklerinin sağlanması konusundaki beklenti iletildi, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Bakan Akar: '(Ukrayna'dan tahliyeler) Oradaki vatandaşlarımızın güvenliği ve onların bir an önce ülkemize tahliyeleri çok önemli' Bakan Akar: '(Ukrayna'dan tahliyeler) Oradaki vatandaşlarımızın güvenliği ve onların bir an önce ülkemize tahliyeleri çok önemli' Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika


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