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Son Dakika | Bakan Özer, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtımında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Özer, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtımında konuştu Açıklaması

29.09.2021 15:18
Son Dakika | Bakan Özer,

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kız çocuklarının 2002'de yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranının bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yüzde 46'ya yükseldiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kız çocuklarının 2002'de yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranının bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yüzde 46'ya yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtım toplantısı bir otelde yapıldı.

Toplantıya, Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, toplumda özellikle yetişkinlerde eğitim seviyelerinin artırılmasına çok önemli katkı sağlayacak bir seferberliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özer, bu projenin yaygınlaşması ve sahada büyük katılıma yol açarak önemli bir dönüşüme yol açması için gerekli olan tüm adımlarda AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına her türlü desteği vereceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den beri okul öncesinden özel eğitime, temel ve ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm alanlarında çok önemli yatırımların yapıldığına dikkati çekti.

Yatırımların, eğitim kalitesinin artmasına yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Özer, "Bu iyileştirmeler, kız çocuklarımızın okullaşma oranlarının artışında da çok açık bir şekilde görülmektedir. Kız çocuklarımızın 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimde okullaşma oranı, bugün yüzde 88'e, yükseköğretimde ise yüzde 14'ten yaklaşık üç kat artarak yüzde 46'ya çıkmıştır." dedi.

"Kadınlarımızın yarıda kalmış eğitimlerini tamamlamaları için her türlü imkanı sunacağız"

Mahmut Özer, bir taraftan eğitim çağındaki nüfusun, tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını artırırken, diğer taraftan eğitim çağı dışında kalan vatandaşların, eğitim seviyelerini yükseltmeleri için sundukları hizmetlerin kapasite ve çeşitliliğini artırdıklarını aktardı.

Eğitim-öğretim süreçlerini bir şekilde tamamlayamayan kadınların, bu süreci hayat boyu öğrenme ve açık öğretim aracılığı ile tamamlayabilmeleri için MEB'in her türlü desteği sunduğunu hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Açık öğretim liselerimizde kayıtlı öğrenci sayılarımıza baktığımızda bu yaklaşımımızın toplumumuzda da karşılık bulduğu açık bir şekilde görülüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yaklaşık 765 bin öğrencimiz açık öğretim imkanlarından yararlanmakta olup, bu öğrencilerimizin 255 binini yani yaklaşık yüzde 33'ünü 20 yaş üzeri kadınlarımız oluşturmaktadır. Sayın Hanımefendi, inşallah sizlerin öncülüğünde gerçekleştireceğimiz 'Nerede Kalmıştık...' Projesi ile bu oranı çok daha artırabileceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, kadınlarımızın yarıda kalmış eğitimlerini, açık öğretim liseleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri gibi çeşitli programlar aracılığıyla tamamlamaları için gerekli her türlü imkanı sunacağız. Özellikle açık öğretim sınavlarına erişimi artırabilmek için yurt içi ve yurt dışı açık öğretim sınavlarını dijital platformlar aracılığı ile online olarak yapacağız. Dolayısıyla bu projeden yararlanmak isteyen kadınlarımız, eğitimlerini yarıda bırakmış olan kadınlarımız, çok rahat bir şekilde eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bugün özellikle belirtmek isterim ki tanıtımını yaptığımız bu projeye katılımı artırmak için açık öğretim ve olgunlaşma enstitüleri kayıtlarımızı, aslında bu kapanmıştı, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattığımızın müjdesini de buradan duyurmak isterim."

milli eğitim bakanlığı, cumhurbaşkanı, Mahmut Özer, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Özer, 'Nerede Kalmıştık...' Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtımında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Özer, "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtımında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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