Son Dakika: Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi! İlk mesajı İmamoğlu'na yönelik oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi! İlk mesajı İmamoğlu'na yönelik oldu

31.05.2022 17:59
Son Dakika: Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi! İlk mesajı İmamoğlu'na yönelik oldu

Son dakika: Hakkındaki 4 yıl 11 aylık hapis cezasının kesinleşmesi sonrası bugün prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "denetimli serbestlik" kapsamında tahliye edildi. Cezaevi önünde basın açıklaması yapan Kaftancıoğlu, "Yarın Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız." dedi.

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Canan Kaftancıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi! İlk mesajı İmamoğlu'na yönelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi! İlk mesajı İmamoğlu'na yönelik oldu - Son Dakika
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