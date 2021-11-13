İçişleri Bakanı Soylu, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye'de terörün nasıl kökü kazınmışsa, bilesiniz ki Orta Doğu'ya da barışı biz getireceğiz. Bilesiniz ki Balkanların yüzünü de biz güldüreceğiz. Bilesiniz ki Orta Asya'nın, Kafkasya'nın yüzünü de biz güldüreceğiz. Bilesiniz ki dünyada huzuru biz getireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılan Soylu, Çanakkale Köprüsü'nü görerek alana geldiklerini belirterek hizmetlerle milletin huzurunda olduklarını kaydetti.

Meydanda bulunan vatandaşlara seslenen Soylu, "Ey Çanakkaleliler, ey Bigalılar, 21. yüzyılın imzasını Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Türk yüzyılı olarak dünyaya atacaktır." dedi. Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri de bizi tehdit etmekle meşgul. Neymiş, 2023 yılından sonra bize hesap soracakmış. Kılıçdaroğlu, bize neyin hesabını soracaksın? Biraz önce gördüğümüz ve muhteşem bir eser olarak Çanakkale'ye gerdanlık olarak asılan Çanakkale Köprüsü'nün mü hesabını soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın mı hesabını soracaksın? Kılıçdaroğlu, bize neyin hesabını soracaksın? Bu memlekette her gün 30-35 şehit ay-yıldızlı tabutlarla gelirken, bugün terör örgütü PKK'yı yurt içinde bitirdiğimizin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Elin İsrail'ine elimizi açmış 'ne olursun bizim insansız hava araçlarımızı tamir et' derken bugün bizim mühendislerimizin ay-yıldızlı damgasıyla o insansız hava araçlarının üzerine 'bu Türkiye'nin imalatıdır' dediğimizin mi hesabını soracaksın?

Amerika'da, Avrupa'da salgın döneminde hastanelerde, koridorlarda, hastanelerin dışında insanlar hastaneye alınmadan teker teker ölümleri beklenirken, o ülkenin yaşlıları ölüme terk edilmişken, biz senin itiraz ettiğin, 'Siz bunu yanlış yapıyorsunuz.' dediğin şehir hastanelerini Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığının hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi varken, o ateş çemberine Türkiye'yi düşürmeden, huzurla, sükunla, birlikle, beraberlikle, bu ülkeyi istikametinde bir şekilde götürmenin hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Sen hesabını birine soracaksan kime sor biliyor musun? Şehit ailesine küfredenlere, yüreğin yetiyorsa hesabını sor. Bize neyin hesabını soracaksın? Eğer yüreğin yetiyorsa, 10 büyükelçi Türkiye'yi tehdit etti, hukukumuza, adaletimize, iç işlerimize karıştı. Gıkın çıkmadı. Çünkü seni kasetle getirenler sana 'Eğer onlara gıkın çıkarsa, esas hesaba seni çekerler' diye korkuyorsun."

"Bilesiniz ki Orta Doğu'ya da barışı biz getireceğiz"

"Neymiş? 2023 yılı seçimini kazanacakmış." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Batman'da 10 binleri, şurada şu muazzam topluluğu, şurada şu muazzam heyecanı, şu inanmış topluluğu, Türkiye'nin her tarafından tam 19 yıldır bu ülkenin her santimetrekaresine hizmet eden Tayyip Erdoğan sevgisinden ilham alarak burada size söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, Biga Meydanı ne diyor biliyor musun? 2023 yılında seçimin akşamı evinden partinin merkezine gidecek yüzün olmayacak. Çünkü biz sadece Türkiye'de iktidar olmanın ve sadece Türkiye'de milletimize barajlardan yollara kadar 81 vilayetimizde üniversitelerden hastanelere kadar havalimanlarına kadar bir hizmetkarlığı ortaya koymuyoruz sadece biz bir iddianın peşindeyiz. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirenlere karşı bir iddianın peşindeyiz. Yıllardan beri vesayetle ülkemizi idare etmeye çalışıp da 'Siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz' deyip bize parmak sallayanlara karşı bir iddianın peşindeyiz. Bizim kılık kıyafetimize, bizim inancımıza, bizim değerlerimize karışıp, bizi küçük düşürmeye çalışanlara, bizi Amerika'dan ve Avrupa'dan parmak sallayanlara karşı bir iddianın, bir idealin peşindeyiz. Biz sadece iktidar olmak için bir mücadele yapan bir anlayışın temsilcileri değiliz.

Bizim iddiamız farklıdır. Biz bu coğrafyanın bütün değerlerini, bu coğrafyanın bütün zenginliklerini, bu coğrafyanın bize bırakılmış bütün emanetlerini dünyaya nakşetmekle mükellefiz, dünyaya anlatmakla mükellefiz. Benim ülkemi, benim milletimi dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir millet haline getirme iddiasının sahibiyiz. Bugün Türkiye'de terörün nasıl kökü kazınmışsa, bilesiniz ki Orta Doğu'ya da barışı biz getireceğiz. Bilesiniz ki Balkanların yüzünü de biz güldüreceğiz. Bilesiniz ki Orta Asya'nın, Kafkasya'nın yüzünü de biz güldüreceğiz. Bilesiniz ki dünyaya huzuru da biz getireceğiz Allah'ın izniyle. Bizim hedefimiz sadece 2023 değil, çocuklarımız güçlü bir gelecek bırakmak, gelecek nesillerimizin önündeki engelleri kaldırmak ve onların bütün dünyaya bizden daha hür, bizden daha özgür, bizden daha zengin, bizden daha güçlü bir Türkiye ile adım atabilmelerini temin edebilmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyılın 100 yılını bir Türk 100 yılı haline getirmeye hazır mıyız?"

"Yapacak çok işimiz var"

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Kim saldırırsa saldırsın, kim hangi iftirayı atarsa atsın, kim bu ülkenin ötesinde Afrin'e gitmemizi, İdlib'de olmamızı, Cerablus'ta olmamızı, Azez'de olmamızı orada tezkereye karşı çıkarak Türkiye'nin terörü bitirmesini engellemek için kimin emrine girerse girsin, buraya çıkmamızın ve size söz söylememizin bir tek sebebi var. Biz buraya çıkarak milletimize namus söz veriyoruz. Sözümüz namus sözüdür. 21. yüzyılın parlayan ülkesi Türkiye olacaktır, güçlü ülkesi Türkiye olacaktır, zengin ülkesi Türkiye olacaktır. Yapacak çok işimiz var. Herhalde Kılıçdaroğlu'na bakıp da işlerimizi yarım bırakacak halimiz yok değil mi? Bir, milletimizin yapacak çok işi var. İki, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Üç, AK Parti'nin yapacak çok işi var. Dört, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var."