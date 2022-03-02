Son Dakika | Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi - Son Dakika
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Son Dakika | Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi

02.03.2022 14:57
Son Dakika | Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelerle ilgili söz talebini yerine getireceğini söyledi. Adan, yürütme adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 20, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin 10'ar ve grubu bulunmayan milletvekilinin de 5 dakika konuşma süresi olacağını belirtti. AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylanarak kabul edildi. Üyeler dışında bulunanların salonu boşaltmasından sonra kapalı oturuma geçildi. Kapalı oturum öncesi parlamento muhabirlerinin bulunduğu, Genel Kurul'un basın locasına açılan odalar da boşaltıldı.Kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Çavuşoğlu'nun ayrıca saldırının sona erdirilmesi için Türkiye'nin girişimleri ve bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Genel Kurul'daki kapalı oturum devam ediyor.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Çavuşoğlu'ndan kapalı oturumla 'Rusya-Ukrayna savaşı' bilgilendirmesi - Son Dakika


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