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Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı - Son Dakika

Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı

22.01.2022 18:03
Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı

Son dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Kılıçdaroğlu," Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." dedi.

Gazeteci Sedef Aktaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aktaş hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk tepki geldi.

"DEYİM PAYLAŞTI"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki paylaşımında ise Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" dedi.

Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı - Son Dakika
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