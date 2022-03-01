Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

01.03.2022 17:47
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'yle ilişkilerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile görüştü - Son Dakika


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