Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam - Son Dakika
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Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam

06.02.2022 21:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına telefonla bağlanıp, gençlere seslendi. İstirahate hiç alışık olmadığını belirten Erdoğan, seçim mesajı vererek, "2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda geçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz." dedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Heyecan Kafe'de gerçekleşen buluşmaya AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da katıldı. Toplantı devam ederken, Mahir Ünal, cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, gençlerin kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmek istediğini söyledi.

"BİZİ EVE HAPSETTİLER"

Ünal daha sonra telefonun hoparlörünü açarak Erdoğan'ın gençlere seslenmesini sağladı. Telefonda sesi gayet iyi gelen Erdoğan, koronavirüs nedeniyle evde istirahat ettiğini ancak bunun hiç alışık olmadığı bir durum olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, 'Fazla uzun sürmez. Çünkü bu Omicron uzun sürmüyor' diyorlar. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz. Ve sizlerle bu vesileyle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk. Tabii, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda geçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde ortaöğretimde ortaya koymak suretiyle bir önek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum."

Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Karantinada olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam - Son Dakika


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