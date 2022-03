CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına 5 müjde vererek, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil oluyor. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ederek, "Sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gece-gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız Turkovac'ın geliştirilmesi başta olmak üzere ülkemizi uluslararası alanda öne çıkartan pek çok başarıya imza atan hekimlerimizi, araştırmacılarımızı tebrik ediyorum" dedi.

'BU ÜLKENİN HEKİMLERİNE İHTİYACI VARDIR'Erdoğan, ebediyete uğurladıkları tüm hekimlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Esasen ülkemizdeki her bireyin hafızasında, bilgisi ve davranışı ile üzerine unutulmaz etkiler bırakmış, daima şükranla yad ettiğimiz bir hekim mutlaka vardır. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Yokluklarını göstermesin. Zihinlerini, açık kalplerini mutmain, yüreklerini pak eylesin diyorum. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Bu milletin en kalburüstü evlatları ülkenin dişinden tırnağından artırdığı kaynaklarla kurduğu tıp fakültelerinde, araştırma ve eğitim hastanelerinde yetişmekte, çoğunlukla da kamuda görev almaktadır. 19 şehir hastanesiyle biz dünya ile rekabet eder durumdayız. Bunun daha devamı gelecek. 19'da kalmayacağız. Derdimiz şu; istiyoruz ki adeta dünya, hastalarını ülkemize göndersin, gelsinler burada inşallah şifa bulsunlar. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanları hamdolsun ihtiyacı olan hekim gücünü yetiştirmeye yettiği gibi ülkemiz cazibesi giderek artan küresel bir sağlık merkezi olma yolunda da ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.'ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR BULUNMAKTADIR'Sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin en önemli iftihar alanlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "Birçok alan gibi sağlıkta da artık kaliteye odaklanmamız gereken bir seviyeye ulaştık. Elbette her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır. Eksiklerimiz mevcuttur. Çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Ülke olarak bir süredir kesintisiz şekilde yaşadığımız saldırılar, verdiğimiz kritik mücadeleler ister istemez önceliklerimizi değiştirdi. Buna rağmen milletimize sunduğumuz hizmetlerin çıtasını sürekli yükseltecek çalışmaları asla ihmal etmedik, etmiyoruz. Hekimlerimizin de işlerini, çalışma ortamlarının altyapısını geliştirerek, yardımcı personel sayısını artırarak, hep kolaylaştırmanın gayreti içinde olduk. Ülkemiz hastanelerindeki araç-gereçler, hem sayı hem nitelik bakımından dünyada eşine az rastlanır seviyededir" dedi.'İSTİKAMETLERİNİ KENDİ ÜLKELERİNE ÇEVİRECEKLER'Erdoğan, büyük fedakarlıklar ve sabırla yetiştirdikleri her bir hekiminden azami derecede istifade edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Tıpkı siyasette, iş dünyasında, diğer pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum. Dünyada bizim kadar büyük potansiyeli olan, dolayısıyla her meslekten insana bizim kadar parlak gelecek vadeden pek az ülke vardır. Önüne serilen imkanlar ne olursa olsun tercihini kamuda veya özel sektörde kendi halkına hizmet etme yönünde kullanan tüm hekimlerimize şahsım milletim adına özellikle şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.'YARALAMA SUÇU KATALOĞA DAHİL OLUYOR'Bu güne kadar gösterdikleri çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulmamış hususlarda hekimlerin beklentilerini bildiklerini belirten Erdoğan, "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil oluyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. İkinci müjde olarak, sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip, ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecektir. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki sorumluluk kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz" dedi.'AYLIKLARININ TEK BORDRO İLE ÖDENMESİ TEMİN EDİLECEK'Erdoğan, 3'üncü müjdenin sağlık çalışanlarının ücret düzenlemesi ile ilgili olduğunu vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama, üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sisteminde, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden, performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. 4'üncü müjdemiz sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabii ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıtlarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.'BUNLARLA ANILACAĞIZ'Erdoğan, bundan yaklaşık 20 yıl önce hükumete geldiklerinde Türkiye'yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükselteceklerini söylediklerini anımsatarak, "Geriye dönüp baktığımızda, eser ve hizmet siyaseti ile bu başlıklar başta olmak üzere her konuda tarihi reformlara imza attığımızı görüyorsunuz. Cuma günü Çanakkale Köprüsü'nün inşallah açılışını yapacağız. Bu köprü ile yıllar yılı feribotların çalışmadığı Çanakkale'de şimdi artık bu bir efsane oluyor. 6 dakikada bu köprüden inşallah Asya'dan Avrupa'ya geçme fırsatını bulacağız. 2,5 milyar avroya mal olan bu köprü ile biz geleceğe inşallah bir miras bırakıyoruz. Zaten bizler de öldüğümüzde inanıyorum ki bu köprülerle, bu deniz altından geçen Marmaray'la, Avrasya Tüneli ile bunlarla anılacağız. Derdimiz, Türkiye dünyaya çok farklı bir miras bıraksın. Türkiye modernizmin, medeniyetin en güzel örneklerini işte bu eserlerle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, adaletiyle, emniyetiyle, tarımıyla, uluslararası diplomasideki başarısıyla göstersin" diye konuştu.

Ukrayna'da yaşanan trajedinin demokrasi ve altyapı yanında güvenlikten ekonomiye, tüm alanlarda kendi ayakları üzerinde duramayan bir ülkenin her an felaketle yüzleşebileceğini hatırlattığını belirten Erdoğan, "Ülkemizi nice siyasi ve ekonomik tuzaklardan, terör tehditlerinden, gizli açık ambargolardan, uluslararası kumpaslardan ve kaos denemelerinden kurtarırken aynı zamanda içeride de ciddi bir mücadele verdik. Bu süreçte çoğu da kendi irademiz ve kontrolümüz dışındaki gelişmeler üzerinden yürütülen kampanyalarla enerjimiz heba edilmek istendi" ifadelerini kullandı.