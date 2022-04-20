Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek - Son Dakika
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek

20.04.2022 13:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası sığınmacılarla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sığınmacı tartışmalarına ilişkin sorulan sorulara da yanıt veren Erdoğan, sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidar olduklarını vurgulayarak, ''Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' ifadelerini kullandı.

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