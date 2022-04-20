Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü dönecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sığınmacı tartışmalarına ilişkin sorulan sorulara da yanıt veren Erdoğan, sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidar olduklarını vurgulayarak, ''Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' ifadelerini kullandı.

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