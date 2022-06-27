Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın - Son Dakika
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'ye çağrı: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın

27.06.2022 20:09

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye çağrıda bulunarak ek bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep etti.

Kabine Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli milletvekili maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmasına ilişkin konuştu.

TBMM'YE ÇAĞRI

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değil. Ek bütçenin TBMM'deki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum." dedi.

"KILIÇDAROĞLU KAMUOYUNU MEŞGUL ETMESİN"

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin."

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