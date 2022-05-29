Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde konuşuyor

Yüz binlerce İstanbullu, hem İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları hem de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanları dikmek için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 16.00'dan itibaren başlayan etkinlikler kapsamında coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"'Konstantiniye muhakkak feth olacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzeli askerdir' buyuran Peygamber Efendimizin İstanbul'u fethiyle 569.yıl dönümün kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un İnşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Bu nedenle 569 yeniçerimiz burada. 2053 vizyonumuzu temsilen 600 evladımız da burada."

"FETİHLER ÇAĞLAR ÜSTÜ OLUR"

Bugün İstanbul'un fethinin 569.yıldönümü ve Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. 569. yeniçerimiz burada. Fethin 600.yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bu sembollerin her biri geleceğe bir ışıktır. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak karşımıza çıkacaktır. Fetihler çağlar üstü olur, çağlar işte böyle açılır böyle kapanır. Bir çağ kapanır bir çağ açılır. Çağ açıp çağ kapatan ecdada selam olsun. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençleri günü kutlu olsun.

"FATİH SULTAN MEHMET, BİZANS'IN HAYALLERİNİ TARİHE GÖMMÜŞTÜR"

Tıpkı Osmangazi gibi Fatih gibi Kanuni gibi tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde gözbebeği olan ve İstanbul'u fethetmiş olmasıyla kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un Fethi sarsılmaz bir azmin ve kararlığının neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Şimdi buradan sesleniyorum Fetih mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin nice asırları mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren gençlerimizden Allah razı olsun. İstanbul'u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür. Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar, kimi zaman kıtlık ve oluk oluk kan olarak karşımıza çıkarken durun kalabalıklar diyoruz.

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