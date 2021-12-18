Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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