CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, partinin 20 yıllık geçmişindeki 150'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı yaptıklarını vurgulayarak, "Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını bu şekilde 150 defa bir araya getiren, istişare mekanizmasını böylesine düzenli ve etkili işleten bir başka parti olduğunu sanmıyorum" dedi.

'BİRİNCİ PARTİ OLMAMIZIN SIRRI BURADA' Merkez Yürütme Kurulu , Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları gibi il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve il genel meclis başkanları ile yaptıkları genişletilmiş istişare toplantılarının, partinin adeta mutfak çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan, "Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerimizin meseleleri işte bu toplantılardaki görüşmelerde, değerlendirmelerde, fikir alışverişlerinde ortaya çıkıyor, şekilleniyor, gelişiyor. Bu platformlar aynı zamanda milletimizin sesinin, nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı, duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır" dedi. 'BUNLAR KİMİNLE YÜRÜDÜKLERİNİN FARKINDA DEĞİL'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'yi 2001 yılı Ağustos ayında kurduktan yaklaşık 15 ay sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinde ilk defa milletin huzuruna çıktıklarını söyleyerek, partinin bu zamana kadar girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını ve seçim sloganlarını sıraladı. Erdoğan, kuruluşlarından bu yana girdikleri her seçimden istisnasız birinci çıktıklarını, yeni yönetim sisteminin parçası olan ittifaklarda da yüzde 50'nin altına düşmediklerini söyleyip, şöyle konuştu:

"Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor, niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun için de AK Parti ve MHP'nin sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak, hem 'Cumhur İttifakı' olarak Meclis'te çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız. Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü fakat ilginçtir, hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve 'Cumhur İttifakı'yız."