Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan yangın afeti sırasında orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz, hedefimiz yangından zarar gören... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan yangın afeti sırasında orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz, hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır." - ANKARA

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz