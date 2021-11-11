Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan yangın afeti sırasında orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz, hedefimiz yangından zarar gören...
11.11.2021 15:18
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan yangın afeti sırasında orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz, hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşanan yangın afeti sırasında orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz, hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını bir yıl içerisinde tamamlamaktır." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaşanan yangın afeti sırasında orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz, hedefimiz yangından zarar gören... - Son Dakika
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