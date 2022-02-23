Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

23.02.2022 07:01
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son dakika haberi: Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47'de yurda döndü.

Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47'de yurda döndü.

Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ileSenegal'i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal ederek saat 06.47'de Türkiye'ye döndü. Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ı karşılamayaCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in geldiği öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika


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