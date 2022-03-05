Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret etti

05.03.2022 18:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki resmi temaslarının ardından tarihi Türkistan şehrine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki resmi temaslarının ardından tarihi Türkistan şehrine ziyarette bulundu.

Oktay'a ziyareti sırasında Türkistan Bölge Valisi Shukeyev Umirzak Yestaevich ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek eşlik etti.

Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi Buluşması'na katılan ve öğrencilere hitap eden Oktay'a fahri profesörlük unvanı verildi.

Türk Dünyası Müzesi'ni de gezen Oktay, daha sonra üniversitenin hatıra ormanına fidan dikti.

Oktay, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyarette bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kazakistan'ın tarihini anlatan "Altın Samruk" 8D Tiyatrosu'nu da ziyaret eden Oktay, daha sonra Türkistan'dan ayrıldı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret etti - Son Dakika


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