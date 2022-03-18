Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesini kınadı

18.03.2022 10:51
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesini kınadı

Son dakika politika haberi: Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada. "Batı Trakya İskeçe Horozlu (Petinos) köyünde bulunan azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle 16 Mart 2022 tarihinde tahrip edilmesini kınıyoruz. Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı'nın talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Girişimlerimize olumlu karşılık veren Yunan makamlarından gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamalarını ve mezarlığı eski haline getirmelerini bekliyoruz" denildi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya, Müslüman, Osmanlı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'da Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesini kınadı - Son Dakika


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