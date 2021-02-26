Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı

26.02.2021 22:35

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mali'nin Bandiagara bölgesinde jandarma birliğini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Şubat 2021 tarihinde Mali'nin Bandiagara bölgesindeki jandarma birliğini hedef alan terör saldırısında çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber:  ANKARA


Kaynak: DHA

Jandarma, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Fenerbahçe Rodrigo Becao transferi için İstanbul'a geldi
00:42 Yüzler gülüyor! Taraftarın dört gözle beklediği Becao İstanbul'a geldi
00:25 CHP'de Duygusal Kopuş ve Değişim Tartışmaları Devam Ediyor
00:21 CHP'de kavga büyüyor! İmamoğlu ile gizli toplantı yapan Özgür Özel meydan okudu
23:53 Bursaspor, 57 Milyon TL Borç Nedeniyle Lisans Alamadı
23:48 Şampiyon ne hallere düştü! Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde olmayacak
23:34 WhatsApp çöktü! Kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşıyor
23:30 WhatsApp'ta erişim sorunu çözüldü
23:16 İzmirli Vatandaş Kendine Yapay Kız Arkadaş Tasarladı
23:11 Sonumuz hayrolsun! Kendi tasarladığı yapay kız arkadaşıyla TikTok'tan yayın açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 01:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement