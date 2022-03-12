Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama - Son Dakika
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama

12.03.2022 19:46
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama

Son dakika haber... DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkmenistan'da gerçekleştirilen erken Devlet Başkanlığı seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkmenistan'da gerçekleştirilen erken Devlet Başkanlığı seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'da düzenlenen erken Devlet Başkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkmenistan'da gerçekleştirilen erken Devlet Başkanlığı seçimlerinin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Türkmenistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının dost ve kardeş Türkmenistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Önümüzdeki dönemde de kardeş Türkmenistan'la ilişki ve iş birliğimizi karşılıklı saygı ve halklarımızın ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacak şekilde her alanda daha da geliştirme irademizi bu vesileyle teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


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Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkmenistan'daki seçimlere ilişkin açıklama - Son Dakika


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