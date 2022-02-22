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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

22.02.2022 01:33
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz"

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, " Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz" denildi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Luhansk, Donetsk, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" - Son Dakika
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