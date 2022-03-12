Son Dakika | Dışişleri'nden Yemen'deki şehitlik anıtına saldırıya kınama - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Dışişleri'nden Yemen'deki şehitlik anıtına saldırıya kınama

12.03.2022 17:17
Son Dakika | Dışişleri'nden Yemen'deki şehitlik anıtına saldırıya kınama

Son dakika haberler... DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de Sana Türk Şehitlik Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de Sana Türk Şehitlik Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve şehitliğimizde tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yemen ile ortak tarihimizin ve köklü ilişkilerimizin nişanesi olan Yemen'deki Türk varlığına saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. Şehitliğimizde oluşan hasarın onarılmasını ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu hain saldırının dost ve kardeş Yemen halkı tarafından da lanetleneceğine şüphe duymuyoruz" denildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Türkiye, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı Son dakika haberleri! Türkiye, Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2) Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na Husilerden çirkin saldırı (2) Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: '(Yemen'de) Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve tahribata yol açan hain saldırıyı... Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: '(Yemen'de) Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve tahribata yol açan hain saldırıyı...

Yemen, Mart, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Dışişleri'nden Yemen'deki şehitlik anıtına saldırıya kınama - Son Dakika


Son Dakika
17:15 İzmir'de feci kaza! Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı hayatını kaybetti
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:36 Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 17:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Dışişleri'nden Yemen'deki şehitlik anıtına saldırıya kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement