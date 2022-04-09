Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta gençlerle voleybol oynadı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu, gençlerle voleybol oynadı.

Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programının ardından Çapanoğlu Büyük Camisi'nde teravih namazını kıldı.

Burada, İl Emniyet Müdürlüğünün Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği mevlit programına katılan Oktay, cami çıkışında polislerle fotoğraf çektirdi.

Ardından esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, bu sırada yanına gelen bir simitçinin bütün simitlerini alarak vatandaşlara ikram etti.

Cumhuriyet Meydanı'na geçen Oktay, kendisine yoğun ilgi gösteren gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Meydanda voleybol oynayan gençleri izleyen Oktay, gençlerin ısrarlı davetini kırmayarak onlarla bir süre voleybol oynadı. Oyunda Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Belediye Başkanı Celal Köse de Oktay'a eşlik etti.

Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfını da ziyaret eden Oktay, vakıf yöneticileriyle Aşk Vakfı Kütüphanesi'nde sohbet etti. Ardından Şeyh Ahmet Efendi Türbesi'ni ziyaret eden Oktay, burada Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Fuat Oktay, program kapsamında Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençlerle buluştu.