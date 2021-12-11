Bakan Soylu: "Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aşiret Lideri Güven'in taziyesine katıldı

Bakan Soylu, Meman Aşireti Lideri Güven'in Cizre'deki taziyesine katıldı

ŞIRNAK - Uğradığı Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in taziyesine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanı yerde kalmayacak, Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,4 Aralık 2021 tarihinde Şırnak'ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşireti Lideri ve Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in Kardeşi Tahir Güven için Ulaş Köyünde kurulan taziye çadırını ziyaret edip, Güven Ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Şırnak'ın Cizre İlçesine Bağlı Ulaş köyün gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki kalabalık Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Tunç ve öldürülen Tahir Güven'in abisi Cihan Güven tarafından karşılandı. Alanda kendisini karşılayan vatandaşlarla da selamlaşan Bakan Soylu, Güven Ailesi ve Meman Aşiretine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kuran'ı Kerim'den ayetlerin okunduğu taziyede Bakan Soylu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tahir Güven için dua okudu.

Tahir ağanın ahirete irtihalinin ardından hep birlikte burada olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tahir ağayı hem tanırdık hem bilirdik hem de severdik. Oda bizi severdi. Hakikaten ülkemizin birçok vilayetinde bulunan, bizim de çok dostlarımız olan Meman aşiretinin bizim açımızdan da kıymettar bir mensubuydu, Allah rahmet eylesin" dedi.

-Tahir Güven'in Kanı Kerde Kalmayacak

Tahir Güven'in Kalleş bir tuzakla katledildiğini belirten Bakan Soylu, "bizim onun için yapacağımız en güzel şey peşinden fatihalar okumak, sabırlı olmaktır. Bize düşen sabırdır. Allah sabredenlerle beraberdir. Siz buralarda güçlü bir duruşun sahiplerisiniz. Her zaman size itimat ediyoruz. Hem Müslümanlığa sarılan, hem milletimizin birliğine sarılan, hem bu kadim coğrafyanın etrafındaki her yere huzur ve barış getirmesini temin etmeye çalışan, buradaki birçok dostumuzun varlığıyla bugün huzurun ve birliğin olduğu bir coğrafyadasınız. Diğerini Allah'ın izniyle biz çözeriz, çözüyoruz da. Kanı yerde kalmayacak, bunu da bilmenizi isteriz. Bu kalleşliği, bu büyük tuzağı kim yaptıysa devletimiz güçlüdür, bunun hesabını sormaya muktedirdir."

Tahir Ağa'nın ölümünden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Soylu,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konuştuğumuzda ben de öyle hissettim, öyle de hissettirdi, bu menfurr saldırıya ve Tahir ağanın vefatına büyük bir üzüntü duydu. Bunu da paylaştı zaten, aileyle, başkanımızla, evlatlarıyla. Cumhurbaşkanımızın buradaki tüm dostlarına taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Allah sabrı hiçbir zaman bizden eksik etmesin. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu zor süreci hep birlikte atlatabilme anlayışına sahip oluruz. ve yapacağımız iş, sabırlı olmak Kur'an-ı Kerim'e sarılmak ve Allah'ın emirlerine sarılmaktır. Talimat net ve açıktır bize Cenab-ı Allah'tan. Geri kalan devletin işidir ve bu devlet bugüne kadar hiçbir şeyi eksik ve açıkta bırakmamıştır.

Bu coğrafyanın çok zor süreçlerden geçtiğine vurgu yapan Soylu,"Allah'a hamd olsun önemli zorluklar atlattık devletimizin sayesinde, sizlerin kadim duruşu sayesinde şimdi bambaşka noktalardayız. Bizim ardından söyleyebileceğimiz, Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, evlatlarına, ağabeylerine, kardeşlerine, ailesine, Şırnaklılara, Cizrelilere, aşiretine, komşularına köylülerine, selam verip, selam aldıklarına herkese başsağlığı diliyoruz.

Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bir daha bu ailede Şırnak'ımızda, Cizre'mizde böyle bir eylem olmasın. Duamız odur."diye konuştu.

-Bakanımızı ite,sırtlana yedirmeyiz.Meman Aşireti olarak arkasındayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahir Güven'in oğlu ve Eski Ak Parti ilçe Başkanı Ferzan Güven,"Satın bakanım babam aşiretimizin onuruydu,gururumuzdu ama acımız büyük.

Sayın bakanım siz TBMM bütçe komisyon toplantısından sonra babamın failleri açıkladınız. Orada birçok kişi huzursuz oldu bunu biliyoruz. Bende onlara şunu söylüyorum sayın bakanımız Türkiye'nin Demir yumruğudur. Biz meman aşireti olarak bakanımızı ite,sırtlana yedirmeyiz biz her zaman devletimizin yanında olduk ve devletimizin yanında yol almaya devam edeceğiz Evet acımız büyük ama yıkılmadık yıkılmayacağız bir Tahir ağa gider bin Tahir ağa gelir."diye konuştu.

Bir Müddet Taziye alanında oturup aile bireyleri ile görüşen Bakan Soylu daha sonra Tahir Güven'in Annesi ve eşlerine de başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Şırnak'tan ayrıldı.