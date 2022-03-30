Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama - Son Dakika
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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama

30.03.2022 04:38
Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama

Son dakika politika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak'ta 29 Mart'ta düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak'ta 29 Mart'ta düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

İsrail'in Başkent Tel Aviv'in doğusunda yer alan Bney Brak kentinde 29 Mart tarihinde bir silahlı saldırıda düzenlenmişti. Düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan saldırının ardından yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Blinken, "Bugün İsrail'in Bney Brak kentinde meydana gelen ve 5 masum kurbanı öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu, İsrail'in Hadera ve Beerşeba kentlerindeki son 2 korkunç terör saldırısından sonra meydana geldi. Bu şiddet kabul edilemez. İsrailliler, dünyadaki tüm insanlar gibi barış içinde ve korkusuzca yaşayabilmeli. Kalbimiz saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan, İsrail'deki silahlı saldırıya kınama - Son Dakika
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