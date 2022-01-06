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Son dakika haber: Afganistan Kazakistan'daki protestolardan "endişe" duyuyor - Son Dakika

Son dakika haber: Afganistan Kazakistan'daki protestolardan "endişe" duyuyor

06.01.2022 22:16
Son dakika haber: Afganistan Kazakistan'daki protestolardan "endişe" duyuyor

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, Afganistan'ın Kazakistan'da devam eden şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirterek, "Hükümet ve protestocular sorunlarını müzakereler ve barışçıl yollarla çözmeli" dedi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, Afganistan'ın Kazakistan'da devam eden şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirterek, "Hükümet ve protestocular sorunlarını müzakereler ve barışçıl yollarla çözmeli" dedi.

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ediyor. Ülkede artan şiddet olaylarının ardından Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Kazakistan'daki durumunu yakından takip ettiğini belirterek, Afganistan'ın yakın bir komşu ve ekonomik bir ortak olan Kazakistan'daki huzursuzluktan endişe duyduğunu aktardı. Balkhi, hükümeti ve protestocuları sorunlarını müzakereler ve barışçıl yollarla çözmeye davet ederken, Kazakistan'da sükunetin ve istikrarın geri getirilmesi yönünde çağrı yaptı. Balkhi ayrıca, "İslam Emirliği, bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrarın ekonomik büyüme, ticaret ve halkların refahı için gerekli olduğunu düşünüyor" dedi.

Kazakistan'daki protestolar

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu ifade etmiş, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti. Örgüt, Kazakistan'daki durumu istikrara kavuşturmak için ülkeye barış gücü göndermeyi kabul ederken, Rusya ve Ermenistan'dan askeri birlikler bugün Kazakistan'a sevk edildi. Tacikistan da ülkeye 200 asker gönderilmesine karar verdi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun ve düzenin sağlanması sırasında 18 kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 748 kişinin yaralandığı aktarıldı. Çıkan olaylarda şu ana kadar kaç protestocunun hayatını kaybettiği ise açıklanmadı. - KABİL

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Kazakistan, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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