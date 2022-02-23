Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım - Son Dakika
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Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım

23.02.2022 17:08
Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım

Son dakika politika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Teşkilat seferde olursa o teşkilata zafer gelir' dedik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Teşkilat seferde olursa o teşkilata zafer gelir' dedik. O yüzden sürekli sefer, sürekli zafer' dedik. Fakat bu milletimizin bize teveccühü ile alakalı bir şey. Eğer milletimiz teveccüh ederse kazanabiliriz. Milletimiz oy verirse, o bizden yana bakarsa, onunla aynı ufuklara bakarsak kazanabiliriz. O yüzden milletimizin teveccühü için öncelikle milletimizin gönlünü kazanmamız lazım" dedi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi'nin diploma töreni genel merkez binasında gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Burada konuşan Genel Başkan Yardımcısı Şen, teşkilatların önemine dikkat çekerek, "Bütün mevzu 'teşkilat' dedik. 'Teşkilat seferde olursa o teşkilata zafer gelir' dedik. O yüzden 'sürekli sefer, sürekli zafer' dedik. Fakat bu milletimizin bize teveccühü ile alakalı bir şey. Eğer milletimiz teveccüh ederse kazanabiliriz. Milletimiz oy verirse, o bizden yana bakarsa, onunla aynı ufuklara bakarsak kazanabiliriz. O yüzden milletimizin teveccühü için öncelikle milletimizin gönlünü kazanmamız lazım. Milletimizin gönlünü kazanmamız lazım ki sandıkta da seçimi kazanalım. Yani onların oyları ile tekrar iktidara gelelim. Burada çok güzel bir tevafuk var. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. O yüzden baştan beri gece gündüz demeden durmadan çalışıyoruz. O tevafuk şu; Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılı ile AK Parti'mizin 2'nci 20 zafer yılı çakıştı. Küçük bir zaman farkıyla aynı döneme denk geldi. Ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokacağız; soktuk, az kaldı, küresel güç olmaya birkaç adım daha var. Onu da bu zaferlerle ancak gerçekleştirebiliriz. Onun için de milletimizin bize teveccühü gerekiyor. Onun için bizim milletimizin kalbini kazanmamız gerekiyor. Ama milletimizin kalbini kazanabilmek için önce bir araya gelmemiz lazım" dedi.KEŞİR: AK PARTİ BİR KADIN HAREKETİDİRKadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir ise düzenledikleri Teşkilat Akademisi programlarına ya da eğitim programlarına katılanların neredeyse diğer siyasi partilerin üyelerinden bile fazla olduğunu işaret ederek, "Aslında Siyaset Akademisi ve Teşkilat Akademisi geleneği ile büyük bir kurumsal geleneği oluşturuyoruz. Bu farkı bilmemiz lazım. Nerede konumlandığımızı da doğru görmemiz lazım. Bugün 5,5 milyon kadın üyesi olan teşkilatız biz. Bu kıyas kabul etmez. Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ile kıyas kabul etmez. Dünyada örneği ve eşi olmayan en büyük siyasi kadın örgütü AK Parti'nin örgütüdür. Şunu söylemek hiç de yanlış olmaz ki; AK Parti aynı zamanda bir kadın hareketidir" diye konuştu.İNAN: CHP YILLARCA BU MİLLETİ TANIMADI

Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan da gençlerin toplumda önemli bir yeri olduğunu ve son zamanlarda 'Z kuşağı' tanımlaması ile gençlerin belirli bir profil içinde sıkıştırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bu tanım sadece belirli bir yaş aralığını tanımlamak için kullanılsaydı bir problem yoktu ama bu tanım; tanım sınıfından ziyade adeta bir gençlik profiline döndü. Gençler ayrı bir sosyolojik yapı olarak incelendiğinde konunun etraflıca değerlendirilmesi maalesef pek mümkün gözükmüyor. Aile değerlerinin muhalif, özgürlükçü, kalıplara gelemeyen, ailevi ve ahlaki değerlere sahip olmadıkları gibi bu değerleri sığ bulan, anne ve babasını dinlemeyen, geleneksel ve İslami olanı bugüne ait görmeyen, küreselcilerin 'moda ve popüler' diye dayattıkları 'cool' bir tarzı içselleştiren ve bu yüzden ana muhalefetin istediği bir gençlik bu. Şunu söylemem lazım ki Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca bu milleti tanımadı. Bu gençleri tanımadı. Nasıl ki 1960'larda, 1970'lerde jakoben bir tarzda bu milleti tanımadılarsa bu gençliği de hiçbir zaman tanımadılar. Yanlış okuma yapıyorlar. Gençlerin bu toplumun mayası ile yoğrulduklarını unutuyorlar" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım
Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım
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Mustafa Şen, Ayşe Keşir, AK Parti, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: AK Parti'li Şen: Milletimizin teveccühü için önce gönlünü kazanmamız lazım - Son Dakika
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