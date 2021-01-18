IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat 'taki görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4) - Son Dakika

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