Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

18.01.2021 19:11
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Başkanlığında video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında

Berham Salih, Berhem Salih, Hulusi Akar, Milli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:32 Kamudaki sözleşmeli personele Erdoğan'dan müjde: 3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya alınacak
20:25 Altay kalecisine korner direğiyle saldıran şahıs klişe bir bahaneye sığındı: Ne yaptığımı hatırlamıyorum
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Vatandaşlarımızı katleden terör örgütünü yok edeceğiz
19:27 Altay kalecisine korner direğiyle vuran saldırgan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı
19:27 Eski elektronik cihazlarınızı çöpe atmayın! İçlerinden altın çıkıyor
19:23 Eski Fenerbahçeli gittiği son kulüpten de kovuldu
18:56 Türk hakemleri sınıfta kaldı! En önemli kriteri yerine getiremediler
17:36 ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı kırk yıl sonra harekete geçti
17:35 Şehit teğmenden yürekleri dağlayan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin
15:41 Fahri trafik müfettişi tarafından kesilen ceza güldürdü! Mahkemenin yolunu tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 20:59:35. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement