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Son dakika haber: Bakan Bozdağ, Sıla Şentürk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Bozdağ, Sıla Şentürk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi

18.02.2022 16:59
Son dakika haber: Bakan Bozdağ, Sıla Şentürk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü arayarak başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü arayarak başsağlığı diledi.

Öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak taziye dileklerini ileten Adalet Bakanı Bozdağ, yargının konuyu takip ettiğini vurguladı. Bakan Bozdağ telefon görüşmesinde, "Bu tür olaylar bir daha Türkiye'mizde yaşanmasın, başka Sılalar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sılamız da bu vahşice, canavarca cinayeti işleyerek hayallerini ve geleceğini söndüren, insanlıktan nasibini almamış kişi de elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir. Bu vesileyle tekrar başsağlığı diliyorum. Rabbim tekrar sabrını versin. Telefonum her daim sizlere açık. Ankara'ya geldiğinizde de beklerim" diye konuştu.

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Adalet Bakanı, Bekir Şentürk, Sıla Şentürk, Giresun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Bozdağ, Sıla Şentürk'ün ailesini arayarak başsağlığı diledi - Son Dakika


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