DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki haftasonu gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye- Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi.

'KÜRESEL KONULARDA SÖZÜ OLAN ÜLKEYİZ'Türkiye'nin artık dünyada sözü dinlenen bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Artık sadece bölgesel değil, küresel konularda sözü olan, görüşü sorulan bir ülkeyiz. Milletimizin girişimci, çalışkan, gözü pek, müşfik karakteri diplomasimize yön veriyor. Diplomasi artık hayatın her alanına dokunuyor. Bakanlığım milli güvenliğimizin muhafazası ve refahımızın artırılmasında çok önemli bir rol oynuyor" diye konuştu.Koronavirüs salgını sürecinde Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi paylaşan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin Dijital Koronavirüs Sertifika Sistemi'ne dahil olarak vatandaşlarımızın seyahatini kolaylaştırdık. Sırbistan'dan Endonezya'ya birçok ülkeyle aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdık. Türk Devletleri Teşkilatı olarak Afrika ülkelerine aşı hibemiz dünyaya örnek teşkil etti. Bunlar hiçbir kurumun tek başına altından kalkabileceği işler değildir. Takım çalışması ve etkin koordinasyon gerektirir. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz konsolosluk işlem sayısı 2,5 milyonu aştı. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, ayrımcılığa veya saldırıya uğradığında, dara düştüğünde onlara kol kanat germeye devam ediyoruz."Bakan Çavuşoğlu, çeşitli nedenlerle yurt dışında alıkonulan Türk vatandaşlarıyla ilgili de, "Libya'da alıkonulan 7 vatandaşımızı vatana kavuşturduk. Salgın sırasındaki tarihi tahliyenin ardından, bu kez Afganistan'dan, Silahlı Kuvvetlerimiz ve Türk Hava Yolları'yla birlikte vatandaşlarımızı tahliye ettik. Memlekete dönmek isteyen işletme sahibi Rafet Bey'i, İrem Hemşire'yi, anestezi uzmanı Mert Bey'i, misafir öğretim görevlisi Doğan Hoca'yı ve nicelerini ülkemize getirdik. Kovid belasına yakalanan Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol takımımızı İspanya'dan yurda getirdik" açıklamasında bulundu.'TÜRK DÜNYASI DİKKATLE İZLENEN DEĞER HALİNE GELDİ'Türk dünyasında tarihi günlerin yaşandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın tarihi zaferinden sonra geçen ay Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeni ismini kazanması, Türk tarihi bakımından dönüm noktalarından biri oldu. Türk Dünyası olgusu artık doğuda ve batıda dikkatle izlenen bir değer haline geldi. Kardeş Türk cumhuriyetlerinin her birinin 30 yılda kaydettiği başarı da hepimizi gururlandırıyor. Bu ülkelerle ilişkilerimizi derinleştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'BALKANLAR'DA İSTİKRAR RİSK ALTINDA'Dış politikada 2021'in, yoğun ve zorlu bir yıl olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, gelişmeleri şöyle anlattı: "Jeopolitik rekabet sertleşmeye, küresel mekanizmalar zayıflamaya, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık artmaya devam ediyor. Rusya ile Ukrayna ve Batı Bloğu arasındaki gerginlik üst düzeye çıktı. Balkanlar'da 30 yıldır sağlanan istikrar ortamı ciddi risk altında. Filistin'de işgal altındaki topraklarda İsrail'in yasa dışı yerleşim, müsadere ve zorunlu tahliye uygulamaları ve Kudüs'ün statüsünü zedelemeye yönelik girişimleri sürüyor. Afganistan'daki belirsizlik iyi yönetilemezse tüm dünyayı etkileyecek sonuçlar doğuracak. Libya, Suriye, İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali, Kafkaslar ve Akdeniz'deki gerilimler sürüyor. ABD- Çin ve ABD- Rusya rekabetinin küresel etkileri artarak hissediliyor. Bosna Hersek'te yaşanan tehlikeli gerginliği yatıştırmak için herkesle görüşebilen ender aktörlerden biri Türkiye. Bu konuda tüm taraflarla yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Kafkasya'da, can Azerbaycan'la birlikte bölgesel barış ve refahı inşa etmek için yoğun diplomatik gayret içindeyiz."'NORMALLEŞME ADIMLARI ATILACAK'Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacaklarını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, diğer gelişmeleri de şöyle anlattı: "Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz. Libya'da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili'nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek. Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan krizin yatıştırılması için yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemiz yeni bir çatışmayı kaldıramaz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hem ben, mevkidaşlarımızla düzenli temas halindeyiz."'TALİBAN'LA KADEMELİ ANGAJMANA GİRDİK'Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyükelçiliğini faal tutan tek NATO ülkesinin Türkiye olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün başta AB Temsilciliği olmak üzere birçok ülke Kabil'e geri dönmeye hazırlanıyor. Tüm dünyanın yaptığı gibi Taliban'la kademeli bir angajmana girdik. Bu angajman sayesinde Maarif Vakfımızın 45 okul ve eğitim merkezi faal. Bunlardan 10'u kız okulu. Yani sadece eleştirerek, kızarak, hariçten gazel okuyarak diplomasi yapılmaz. Bizzat sahada olarak, konuşarak, yani diplomasiyle sonuç alınır" dedi.'AFGANİSTAN KONULU TOPLANTIYA KATILACAĞIZ'Kabil'den Türkiye'ye charter uçuşları başladığını duyuran Çavuşoğlu, "Bu uçuşlarla ülkemizdeki Afganlar Kabil'e geri dönüyorlar. İş insanlarımız da faaliyetlerine başlıyor. Şu anda MÜSİAD'dan bir heyetimiz Kabil'de. Haftaya Pakistan'da, Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağız. Bilahare, Kabil'e daha önce açıkladığım Bakanlar ziyaretini de gerçekleştireceğiz. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor" açıklamasında bulunduİRAN VE LÜBNAN ZİYARETLERİGeçen ay İran ve Lübnan'a yapılan ziyaretler hakkında bilgilendirme yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan'daki iç krizin aşılması ve Körfez ülkeleriyle yaşanan son gerilimin giderilmesi için çabalarımız sürüyor. İran'la iş birliği Afganistan kaynaklı göç baskısı karşısında daha da önem taşıyor. Etiyopya'da tarafları masaya oturtmak için çaba harcıyoruz. Suriye'de ise mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri konusuna ağırlık veriyoruz. Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte, 4 komşu ülke olarak (Ürdün, Irak, Türkiye, Lübnan) bu konudaki çalışmamızı yoğunlaştıracağız. Başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere bu konuda uluslararası toplumla birlikte çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'KITA SAHANLIĞIMIZA 6 KEZ ARAŞTIRMA GEMİLERİ GÖNDERMEYE ÇALIŞTI'Suriye'de temel önceliğin ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkenin başta PKK-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinden arındırılması olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl, Yunanistan ve Rum Kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik" dedi.'ÖNCE KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİT STATÜSÜTÜ TESCİL EDİLMELİ'Kıbrıs meselesinde de ezber bozan politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, çözümün ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının ve Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarının tanınmasıyla mümkün olabileceğini bildirdi. Denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girişmeye gerek olmadığını savunan Bakan Çavuşoğlu, "Yeni bir müzakere için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerekiyor" dedi.Bu yıl Körfez ülkeleriyle ilişkilerde önemli gelişmeler yaşandığını duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Diplomasiye ve diyaloğa alan açtık. Üst düzey ziyaretlerle somut sonuçlar almaya başladık. Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi tam üyelik perspektifi temelinde olumlu bir gündemle ilerletmek için siyasi iradeye sahibiz" diye konuştu.Çavuşoğlu, ABD'yle bir yandan sorunların çözümüne odaklanırken, bir yandan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil iş birliğini farklı alanlarda geliştirmek için çalıştıklarını vurguladı.'ÜÇÜNCÜ TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIĞI ZİRVESİ BAŞLIYOR'Bakan Çavuşoğlu, Afrika, Asya ve Latin Amerika'yla ilişkilerde önemli adımlar atıldığını ve atılmaya devam edildiğini belirterek şöyle dedi: "Önümüzdeki haftasonu Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz. Liderlerin katılacağı Zirve öncesi, Dışişleri, Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek. Amacımız Afrika'yla birlikte kazanmak, birlikte yol yürümek."

Bakan Çavuşoğlu, yakın zamanda çeşitli bölge ülkelerini ziyaret edeceklerini de duyurdu. Çavuşoğlu terörle mücadele kapsamındaki Bakanlık faaliyetlerine ilişkin, "Terörün dış boyutuyla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. PKK'nın yurt dışındaki hareket alanının kısıtlanması FETÖ'nün terör örgütü niteliğinin yanı sıra organize bir suç şebekesi olduğunu kanıtlarla ortaya koyuyoruz. Maarif Vakfı'yla çalışmalarımız neticesinde 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi. DEAŞ ve yabancı terörist savaşçılarla mücadelemizi uluslararası işbirliği kapsamında aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.