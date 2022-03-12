Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Ayçiçeği yağı taşıyan 2'nci gemi yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek - Son Dakika
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Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Ayçiçeği yağı taşıyan 2'nci gemi yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek

12.03.2022 16:37
Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Ayçiçeği yağı taşıyan 2'nci gemi yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Son dakika haber: ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, savaş nedeniyle bekletildikleri Rusya limanlarından kalkış izninin ardından hareket eden ayçiçeği yağı yüklü gemilerden 2'ncisinin de yarın İstanbul Boğazı'nı geçeceğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, savaş nedeniyle bekletildikleri Rusya limanlarından kalkış izninin ardından hareket eden ayçiçeği yağı yüklü gemilerden 2'ncisinin de yarın İstanbul Boğazı'nı geçeceğini belirtti. Karaismailoğlu, "Diğer 4 ayçiçeği yağı taşıyan gemi ise Karadeniz'de seyir halinde olup, 17 Mart'a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Azak Denizi'ndeki limanlarda Türkiye'ye gelmek üzere toplam 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 geminin savaş durumu sebebiyle Rusya limanlarında beklediğini anımsatarak, "Gemiler bulundukları limanlardan 9 Mart'ta kalkış izni aldı. Bu gemilerden, 6 bin 99 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Lilac bu sabah erken saatlerde İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Varış limanı Mersin'e doğru seyrediyor. 15 Mart'ta Mersin'e yanaşması planlanıyor. Bu gemilerden ikincisi olan ve yine 5 bin 753 ton ham ayçiçeği yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde. Yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Diğer 4 ayçiçeği yağı taşıyan gemi ise Karadeniz'de seyir halinde olup, 17 Mart'a kadar ülkemiz limanlarına yanaşmaları planlanıyor" dedi.

'18 GEMİDEN 5'İ KARADENİZ'E AÇILDI'Bakan Karaismailoğlu, bu gemiler dışında Azak Denizi'ndeki limanlarda 18 Türk sahipli geminin de beklediğini belirterek, "Bu gemilerden bazıları ülkemize, bazıları ise diğer ülkelere mısır, demir, demir filizi, buğday, buğday kepeği-küspesi, kömür ve ayçiçeği küspesi yüklerini götürmek üzere yine çarşamba gününden itibaren bulundukları limanlardan kalkış izni aldı. Bir gemimiz ise Azak Denizi'ndeki Temruk Limanı'nda pirinç kepeğini yükleme yapmak için giriş sırası bekliyor. Karadeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşullarından dolayı bu gemilerden 5'i Karadeniz'e açılabildi. Diğerleri Kerch Boğazı'nda ve Azak Denizi'nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz" diye konuştu.'GEMİLERDE HALEN, 118 TÜRK GEMİ İNSANIMIZ BULUNUYOR'Bakan Karaismailoğlu, Ukrayna limanlarında savaşın başlamasıyla birlikte yükleme ve tahliye işlemlerinin tamamen durduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna limanlarında 4'ü Türk bayraklı olmak üzere 23 Türk sahipli ve işletmeli gemi bulunuyor. Savaşın ilk günü Ukrayna makamları bir NAVTEX yayımlayarak, tüm limanların yaklaşımlarına deniz mayını döşediğini deklere etti. Limanlara giriş ve çıkışı yasakladı. Yine aynı gün, Rus makamları da Ukrayna limanlarına giriş veya çıkış yapacak gemileri düşman ilan edeceklerini bildirdi. Bu gemiler de gerek ülkemiz limanlarına gerekse diğer ülkelere maden, demir, demir cevheri, rulo sac, buğday, küspe ve soya fasulyesi götürmek için bekliyor. Savaşın başladığı günlerde bu gemilerde toplam 202 Türk gemi insanı bulunuyordu. Bu gemi insanlarımızın 83'ü Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde tahliye edildi. Gemilerde halen 118 Türk gemi insanımız bulunuyor. Halihazırda sadece 2 gemi insanımızın tahliye talebi bulunuyor. Diğer gemi insanlarımızın şu an için herhangi bir tahliye talebi bulunmuyor" ifadesini kullandı.'SAMSUN'DAN RUSYA'YA RO-RO SEFERLERİ DEVAM EDİYOR'

Karayolu nakliyecilerinin de bu dönemde özellikle Ukrayna limanlarının kapanması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını ifade eden Karaismailoğlu, Samsun'dan Rusya'nın Novorosisk ve Tuapse Limanları'na Ro-Ro seferlerinin devam ettiğini, bu hafta içinde ilk defa Samsun'dan Kerch Boğazı'ndaki Kavkaz Limanı'na Ro-Ro seferlerinin başladığını kaydetti. Karaismailoğlu, "İlk seferini 61 araç ile tamamlayan geminin, bugün Samsun'dan ikinci seferine çıkması planlanıyor" dedi.


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Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı, Rusya, Gemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Ayçiçeği yağı taşıyan 2'nci gemi yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Karaismailoğlu: Ayçiçeği yağı taşıyan 2'nci gemi yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek - Son Dakika
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