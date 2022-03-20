Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

20.03.2022 17:16
Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

Son dakika haberi... Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı Memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingin ardından baba ocağına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

ŞANLIURFA - Memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingin ardından baba ocağına giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla karşılandı.

Memleketi Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting konuşmasının ardından baba evine bir ziyaret gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada davul-zurna eşliğinde halaylarla karşılandı.

Aile üyeleri ve yakınlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Bakan Nebati, daha sonra esnafı ziyareti ederek, sorunlarını dinledi. Bakan Nebati, Viranşehir Belediyesi, yapımı devam eden cami ve Kur'an kursu ziyaretleriyle temaslarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı
Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı
Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı
Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı
Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Nebati baba ocağında halaylarla karşılandı - Son Dakika


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