Son dakika haber... Bakan Özer: Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır (2) - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Özer: Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır (2)

18.04.2022 22:43
Son dakika haber... Bakan Özer: Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'KIZ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLE İLGİLİ PROBLEMLERİ ÇÖZÜLMÜŞTÜR' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliği'nde katıldığı il değerlendirme toplantısının ardından, iftar programında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

'KIZ ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLE İLGİLİ PROBLEMLERİ ÇÖZÜLMÜŞTÜR'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bolu Valiliği'nde katıldığı il değerlendirme toplantısının ardından, iftar programında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bakan Özer, yapılan yatırımlarla kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunlarının kalmadığını söyleyerek, "2002 yılında kız çocuklarının orta öğretimdeki okullaşma oranları sadece yüzde 37,9'du. Bugün yüzde 88. Yüksek öğretimdeki kız çocukların ve kadınların okullaşma oranı yüzde 11'di. Bugün yüzde 48,5. Erkek çocuklarının okullaşma oranlarını geçti. Yani bu dönemde bir taraftan vatandaşları ekonomik kazançları ne olursa olsun, eğitime erişimleri artarken aynı zamanda kız çocuklarımızın da eğitime erişimleri, eğitimle ilgili problemleri çözülmüştür" dedi.

'BUGÜN KONUŞACAKLARI BİR ŞEY YOK'

Kız çocuklarının başörtüsü yasaklarıyla eğitime erişim imkanlarının engellendiği zaman susanlar olduğunu belirten Özer, "Bugün kız çocuklarına, kadına şiddetle ilgili konuşanların dün kız çocuklarımızın eğitime erişimiyle ilgili sıkıntılar yaşadığı zaman sustuklarını görüyoruz. Onun için bugün konuşacakları bir şey yok. Dün eğitim sisteminde başörtüsü sebebiyle kız çocuklarının, kadınların eğitime erişimi engellendiği zaman susanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşacakları bir şey yok. Kat sayı uygulamasından başörtüsü yasaklarına kadar, din öğretimi ve mesleki eğitimin tarumar eden uygulamalardan, toplumun peygamberimizin hayatıyla ilgili Kur'an ve temel dini bilgilerle ilgili seçmeli ders taleplerine kadar tüm talepleri bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.


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Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR Son dakika haber... BAKAN ÖZER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDIĞI ZAMAN EN GÜVENLİ ORTAMLAR EĞİTİM ORTAMLARIDIR Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı'

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Özer: Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Özer: Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli ortamlar eğitim ortamlarıdır (2) - Son Dakika
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