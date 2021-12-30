Son dakika haber! Bakan Soylu:  Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun 'Belediye başkanlarımız dinleniyor' iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada " Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl aralık ayında da aynı iddiaları gündeme getirdiğini belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu, geçen yıl Aralık ayında, 'Ben ve ailem dinleniyor' diyerek aynı iftiraları attı. Kendisini daha önce de yargıya davet ettik. Giden yok. Şimdi de 'Belediye başkanları dinleniyor' şeklinde iftira atıyor. Kendisi HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince hem huyundan hem suyundan kapmış. Biz, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi kaçak güreş yapmıyoruz ve savcılığa, devletimize iftira atan, HDP/ PKK ile yanındakilerinin oyuncağı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamanın devamında, "Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerimizin son derece büyük bir gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerimizin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.