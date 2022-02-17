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Son dakika haber | Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti

17.02.2022 16:39
Son dakika haber | Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, bu sabah hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, bu sabah hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan 86 yaşındaki Ali İhsan Reis, bu sabah evinde vefat etti. Reis'in cenazesi, uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Buradan da toprağa verileceği Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'ne götürüldü.

Ali İhsan Reis'in cenazesi yarın Darboğaz Camisi'nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - SAMSUN

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Süleyman Soylu, Ali İhsan Su, Samsun, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Soylu'nun dayısı vefat etti - Son Dakika


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