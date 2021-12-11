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Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz"

11.12.2021 22:57
Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz"

Gelen son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi.

?2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Bilgin, yeni bir Anayasa ihtiyacını dile getirerek, emeği korumak zorunda olduklarını ve üretimin devam etmesi için üretim araçlarının olmasına dikkat çekti. Bilgin, "Türkiye bugün endüstriyel ürünleri ihraç eden ülke haline gelmiştir. Ankara'dan İstanbul'a giderken fabrika sahalarından geçiyoruz. Bunlar, Türkiye'nin üretim gücünün yükseldiğini ortaya koyuyor. Emeğin özel durumu vardır. Çalışma Bakanlığının görevi de emeğin korunmasıdır. İstanbul'daki bir örnek olaydan bahsetmek isterim. İstanbul'da fabrikada örgütlendikleri için işçimiz kapının önüne koyuldu. Sonra sayıları 400'ü buldu. Oraya müdahalede bulundum. İstanbul Vali'mizi aradım, 'CEO'suyla görüş, hukukumuz olduğunu söyle, yoksa kapısına gelirim, o hukuku uygulatırım' dedim. Hangi görüşten olduğunuza bakmam, ben emeğin örgütüne bakarım, hakkını yemeye kalkan kim olursa karşısına çıkarım" ifadelerini kullandı.

"Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz"

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, "Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Bilgin, 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin ise, "Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis'e göndereceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
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