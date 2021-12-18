Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ile görüştü - Son Dakika