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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya "Kampüs Tuzla" ödülü - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya "Kampüs Tuzla" ödülü

17.11.2021 10:32
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya "Kampüs Tuzla" ödülü

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da gençlere yönelik çalışmalarıyla gündeme gelen Tuzla Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde "Kampüs Tuzla" ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da gençlere yönelik çalışmalarıyla gündeme gelen Tuzla Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde "Kampüs Tuzla" ödülüne layık görüldü. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlediği gençlere yönelik Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivale Türkiye'nin her tarafından birçok genç katıldı. Festival çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında düzenlenen yarışmada da dereceye giren belediyeler açıklandı. Tuzla Belediyesi, "Kampüs Tuzla" projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

"Gençlik eşittir gelecek"

"Kampüs Tuzla" projesini anlatan Başkan Yazıcı, önemli olanın geleceğin emanet edileceği gençleri yetiştirmek olduğunu söyleyerek, "Amacımız gençlik eşittir gelecek diye biz yıllardır söylüyoruz. 12-13 yıldır belediye başkanıyım. Tuzla'yı altın da kaplasak önemi yoktur. Mühim olan geleceği emanet edeceğimiz gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmek. Onların eğitim

hayatlarına ve eğitimleriyle beraber mesleki branşlarını gerçekleştirirken donanımlı bir birey olabilmeleri için spor, sanat ve bilin konusunda yetenekli olmalarını, kabiliyetlerini öne çıkarmaları gereken çalışmalar yaptık. Bu kapsamda da gençlik

kampımız, gerek Şelale Eğitim Kampımız içerisindeki onlarca projeyle beraber 6-7 tane gençlik merkezimiz, yine anne-çocuk eğitim merkezlerimiz ve bununla birlikte bizim bilgi evlerimize kattığımız değer gençliğe gerçekten kütüphanelerimizle birlikte

gençlerimizin daha donanımlı ve gelecekteki Tuzla'yı daha iyi bir noktaya getirecek, emanet edeceğimiz gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Her şeyden kısıp gençlere yatırım yapmak için uğraşıyoruz"

Yazıcı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sadece okullarda verilen eğitim yeterli değil. Artık gelecek dünyası çok farklı kulvarlarda seyrediyor. Özellikle ekip ruhu oluşturabilmek ve iletişim kurabilmek, bütün batı ve modern veya gelişmiş ülkelerde de eğitimin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla okul hayatının dışında ikinci ve üçüncü adresler oluşturabilmek ve birlikte beraber ekip ruhu oluşturabilmek. Gençler kendilerini bir mesleki branşın yanında müzikte, sanatta, sporda geliştiren başarılı bireyler olacaktır. Onların oluşturduğu toplumlar ve ülkeler de başarılı olacaktır. Dolayısıyla biz ilçemizin de geleceğini bu şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. Her şeyden kısıp gençlere yatırım yapmak için uğraşıyoruz. Yüzlerce yılı düşünüyorsak biz insan yetiştirmek zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz."

Tuzla Belediyesi'nin "Kampüs Tuzla" projesini tanıttığı stant, 21 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - ANKARA

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya Kampüs Tuzla ödülü
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya Kampüs Tuzla ödülü
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya Kampüs Tuzla ödülü

Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Belediyesi, İstanbul, Tuzla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya 'Kampüs Tuzla' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuzla'ya "Kampüs Tuzla" ödülü - Son Dakika
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