Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika