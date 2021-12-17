Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye- Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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