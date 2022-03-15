Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kaynakları ile güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlayacağımız finansman kaynakları ile güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ankara Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan eğitimde önemli adımlar attıklarının altını çizdi. Eğitime katılan öğrencilerde yaşanan artışı vurgulayan Cumhurbaşkanı, " 3 bin yeni anaokulunu ve 40 bin yeni anasınıfı hizmete almayı hedefliyoruz." dedi.

ÇİFTÇİLERE MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine devam ederken çiftçileri de unutmadı. Çiftçilerin yaşadığı zorlukları değerlendirdiklerini belirterek onlara da müjdeli haberler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda, "Elektrik maliyetlerinde yaşanan artışların çiftçilerimizi zorladığını biliyoruz. KDV indirimi ile maliyetlerde azalma sağlasak da soruna daha kalıcı çözümler bulmak durumundayız. Özellikle sağlayacağımız finansman kaynakları ile güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz. Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz." sözleri dikkat çekti.